Esquel inauguró la Plazoleta Alemana y el Buddy Bär “Manfredo”

La Municipalidad de Esquel llevó adelante el acto de inauguración de la Plazoleta Alemana en un marco de celebración que fortalece el vínculo histórico y cultural con la colectividad. Este nuevo espacio público simboliza la hermandad entre ambas comunidades y fue presentado ante una nutrida concurrencia que incluyó a la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama, y al embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé. El encuentro también contó con la participación de diplomáticos, legisladores provinciales y diversos referentes de las subsecretarías de Cultura, Espacios Verdes y Producción, junto a representantes de instituciones locales y vecinos.

Durante la ceremonia se realizó el descubrimiento oficial del Buddy Bär Manfredo, una escultura de fibra de vidrio a tamaño real que se integra a un movimiento artístico y solidario global nacido en Berlín en el año 2001. Estos osos, conocidos internacionalmente como "embajadores de la paz", suelen presentarse con las patas delanteras levantadas como símbolo de optimismo y apertura. La obra fue intervenida artísticamente por el vecino Raúl "Pelo" Arbe, quien aplicó su talento para transformar esta pieza en un mensajero de la armonía. El embajador Lamlé y las autoridades presentes compartieron el momento del hallazgo de la placa conmemorativa, la cual destaca la importancia de la historia compartida y el espíritu de convivencia que este monumento pretende proyectar hacia las futuras generaciones.

El municipio expresó un agradecimiento especial a Nicole Bottcher por su dedicación y gestión clave para concretar la visita del embajador y la instalación definitiva de la escultura en el predio. La jornada concluyó como un hito para el patrimonio urbano de la ciudad, consolidando un rincón que rinde homenaje a la identidad de los descendientes alemanes y ofrece a toda la comunidad de Esquel un mensaje de tolerancia y respeto mutuo, valores que estos osos representan en las principales capitales del mundo.

