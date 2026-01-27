24°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 27 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad arteplazoletaComunidad alemana
27 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel inauguró la Plazoleta Alemana y el Buddy Bär “Manfredo”

La ciudad sumó un nuevo espacio de encuentro cultural que celebra la unión entre los pueblos a través de una escultura emblemática y la presencia de autoridades diplomáticas internacionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel llevó adelante el acto de inauguración de la Plazoleta Alemana en un marco de celebración que fortalece el vínculo histórico y cultural con la colectividad. Este nuevo espacio público simboliza la hermandad entre ambas comunidades y fue presentado ante una nutrida concurrencia que incluyó a la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama, y al embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé. El encuentro también contó con la participación de diplomáticos, legisladores provinciales y diversos referentes de las subsecretarías de Cultura, Espacios Verdes y Producción, junto a representantes de instituciones locales y vecinos.

 

 

Durante la ceremonia se realizó el descubrimiento oficial del Buddy Bär Manfredo, una escultura de fibra de vidrio a tamaño real que se integra a un movimiento artístico y solidario global nacido en Berlín en el año 2001. Estos osos, conocidos internacionalmente como "embajadores de la paz", suelen presentarse con las patas delanteras levantadas como símbolo de optimismo y apertura. La obra fue intervenida artísticamente por el vecino Raúl "Pelo" Arbe, quien aplicó su talento para transformar esta pieza en un mensajero de la armonía. El embajador Lamlé y las autoridades presentes compartieron el momento del hallazgo de la placa conmemorativa, la cual destaca la importancia de la historia compartida y el espíritu de convivencia que este monumento pretende proyectar hacia las futuras generaciones.

 

 

El municipio expresó un agradecimiento especial a Nicole Bottcher por su dedicación y gestión clave para concretar la visita del embajador y la instalación definitiva de la escultura en el predio. La jornada concluyó como un hito para el patrimonio urbano de la ciudad, consolidando un rincón que rinde homenaje a la identidad de los descendientes alemanes y ofrece a toda la comunidad de Esquel un mensaje de tolerancia y respeto mutuo, valores que estos osos representan en las principales capitales del mundo.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
2
 Desolación en Los Alerces: El fuego avanza sin control y las imágenes del cerro confirman la devastación
3
 Yolanda Sepúlveda (Yoli) QEPD
4
 Fuego imparable: el fuego avanza en diagonal hacia Esquel y rodea el pueblo de Cholila
5
 Un alivio: martes con probabilidad de lluvia
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -