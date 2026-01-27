Cómo es el trabajo de los bomberos chilenos que llegaron para proteger la ciudad de Esquel

En un gesto de hermandad y compromiso profesional que trasciende los límites fronterizos, el personal del Cuerpo de Bomberos de Futaleufú se encuentra operando activamente en la ciudad de Esquel para reforzar la seguridad ante la contingencia ígnea. Andrés Ibáñez Gallardo, Capitán de la Primera Compañía de dicha localidad chilena, brindó detalles sobre el operativo que vienen encabezando desde su llegada el pasado fin de semana.

El origen de la convocatoria y el despliegue inicial

Según explicó Ibáñez Gallardo, la movilización se gestó a través del Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile, siendo convocados oficialmente el pasado viernes. "Fuimos convocados el día viernes para apoyar, en este caso Forestal que, en primera instancia, concurrimos al Parque Nacional Los Alerces", relató el Capitán. Sin embargo, debido a las necesidades estratégicas actuales, desde el domingo el equipo se encuentra asentado en el Cuartel de Bomberos de Esquel por solicitud directa de la Intendencia local.

El trabajo comenzó de inmediato con acciones concretas en el terreno. Durante la noche del domingo, los bomberos chilenos realizaron una guardia nocturna preventiva para el resguardo de casas habitaciones. "Recuerdo al vecino Don Ariel, que, en cierta forma, el incendio estaba en una zona de interfase, donde tenemos el peligro de vivienda, y que fue lo que esa noche hicimos de forma preventiva", destacó el oficial.

Coordinación logística y evaluación en el Alto Río Percy

El arribo de este refuerzo internacional implicó una compleja gestión administrativa que involucró a la Cancillería Argentina y al Ministerio de Defensa Nacional. Ibáñez Gallardo subrayó la importancia de la colaboración institucional: "Estamos con toda la convicción de querer ayudar y tratar de aportar con nuestro granito de arena".

Para la jornada de este lunes, el cronograma de trabajo incluye una misión crítica de reconocimiento. "A las 15 horas vamos a hacer un recorrido en el sector Alto Río Percy para evaluar la situación y, eventualmente, poder salir a trabajar ya durante la tarde y durante la noche", informó el Capitán, reafirmando que están al servicio total de la ciudad de Esquel para lo que la jefatura local determine.

Relevos y la situación climática

El equipo actual de Futaleufú está compuesto por tres bomberos, pero ya se planifican relevos para el próximo viernes con la llegada de cuatro o cinco efectivos adicionales. A este esfuerzo se suma el Cuerpo de Bomberos de Chaitén, que aporta una dotación de aproximadamente cinco bomberos más.

Al analizar la situación actual, Ibáñez Gallardo reconoció que el clima no es un aliado: "La verdad de las cosas es que es un factor no bueno para nosotros, tanto para bomberos como para brigadistas". Respecto a la progresión del fuego, el Capitán observó que el incendio ha avanzado de forma muy progresiva, mencionando que lo que inició en Puerto Arrayanes se encuentra ahora a escasos kilómetros de Esquel.

"Nos toca en este momento resguardar la ciudad de Esquel. ya que su personal sabemos bien que está abocado en los incendios forestales, en el Lago Rivadavia, en la zona de Cholila", concluyó el Capitán, dejando en claro que el equipo chileno está "llano y presto" para actuar donde la emergencia lo demande.

T.B