Formación docente en Chubut: así es la nueva normativa para proyectos e innovación

El Ministerio de Educación aprobó la Resolución Nº 93/26, mediante la cual se establece un nuevo marco regulatorio y estratégico para la Formación Docente Continua, los Proyectos Especiales, las iniciativas de Innovación Educativa y las Declaraciones de Interés Educativo.

La normativa propone actualizar y ordenar las regulaciones vigentes, con el propósito de fortalecer la calidad pedagógica de las propuestas formativas y consolidar una política pública articulada con las prioridades educativas del sistema provincial.

Un marco normativo unificado y transparente

La resolución dispone un ordenamiento integral del marco normativo que regula las iniciativas de formación docente continua y los proyectos vinculados a la innovación pedagógica. En este sentido, unifica y actualiza las disposiciones existentes, estableciendo un esquema único para la presentación, evaluación, aprobación, desarrollo y supervisión de las propuestas.

A partir de este nuevo marco, se implementa un procedimiento institucional claro y homogéneo que garantiza igualdad de condiciones para quienes presenten iniciativas formativas, al tiempo que fortalece la transparencia en los procesos de análisis y validación. Para ello, se prevé la conformación de una Comisión Evaluadora de Proyectos integrada mediante convocatoria abierta, cuyos miembros serán seleccionados en función de su formación académica, trayectoria profesional y pertinencia disciplinar.

Asimismo, la participación en las instancias de evaluación será reconocida mediante certificación oficial y puntaje docente, con el objetivo de valorar el aporte de especialistas y profesionales que contribuyan al análisis pedagógico de las propuestas.

Acceso equitativo a las propuestas y sistema de becas

La normativa establece además que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Superior, definirá ejes estratégicos prioritarios para orientar el desarrollo de la formación docente continua. Esta definición permitirá articular las propuestas con las necesidades pedagógicas, curriculares y organizacionales del sistema educativo provincial, fortaleciendo la pertinencia de las iniciativas.

En paralelo, la resolución incorpora criterios orientados a garantizar condiciones de acceso equitativas a las instancias de formación. En este marco, se fija un límite máximo para el valor de las propuestas aranceladas, vinculado al cargo testigo docente, y se establece que aquellas iniciativas que contemplen arancel deberán prever un sistema de becas equivalente al 20 % de los cupos disponibles.

Estas becas estarán destinadas prioritariamente a docentes noveles e integrantes de equipos técnicos del sistema educativo, reconociendo la importancia de acompañar los primeros años del ejercicio profesional y fortalecer los equipos pedagógicos de la jurisdicción.

La resolución también promueve el desarrollo de propuestas formativas en modalidad híbrida, integrando instancias presenciales con entornos virtuales de aprendizaje. Esta perspectiva busca ampliar las oportunidades de acceso a la formación docente continua, favorecer la participación de docentes de distintas regiones de la provincia y potenciar el uso pedagógico de herramientas digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.









M.G