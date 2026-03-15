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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Reserva La Zeta: convocan a una jornada guiada por senderos el próximo 21 de marzo

La Municipalidad de Esquel propone un recorrido por los senderos del área protegida para aprender sobre su ecosistema. La actividad es abierta a la comunidad y busca fortalecer la valoración de los recursos ambientales locales.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de sus áreas ambientales, invitó a la comunidad a participar de una salida de interpretación de la naturaleza en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. La propuesta busca que vecinos y visitantes puedan conocer y valorar uno de los activos ambientales más importantes ubicados dentro del ejido municipal.

 

La actividad está programada para el próximo sábado 21 de marzo, en el horario de 10:00 a 13:00 hs. El punto de encuentro y los senderos a recorrer permitirán a los participantes observar de cerca la transición de ambientes y la biodiversidad que habita en este sector de la ciudad.

 

Valoración del patrimonio natural

 

Durante las tres horas que durará el recorrido, los asistentes podrán transitar los senderos de la reserva bajo la guía de especialistas, quienes explicarán las funciones del ecosistema y la importancia de proteger las especies nativas que allí residen. La iniciativa tiene como fin pedagógico acercar a la población al entorno natural cotidiano, transformando una caminata recreativa en una experiencia de aprendizaje.

 

Desde la organización destacaron que este tipo de salidas guiadas son fundamentales para fortalecer la conciencia ambiental. "Buscamos generar un espacio de encuentro genuino con la naturaleza, entendiendo que solo se cuida lo que se conoce y se valora", señalaron sobre la importancia de la Reserva La Zeta para la comunidad de Esquel.

 

Recomendaciones para los participantes

 

Se recomienda a quienes asistan concurrir con ropa cómoda, calzado apto para senderismo, protección solar y agua. Al ser una actividad al aire libre dentro de un área protegida, se recuerda a la comunidad la importancia de respetar los senderos señalizados y no dejar residuos en el lugar.

 

La jornada representa una excelente oportunidad para disfrutar del paisaje andino en la víspera del otoño, promoviendo el conocimiento directo sobre la riqueza ecológica que distingue a la región cordillerana.


 

 





M.G

 

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