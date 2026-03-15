SEROS capacitó al personal judicial en el uso de herramientas digitales

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de Chubut llevó adelante en la ciudad de Rawson un nuevo taller presencial y gratuito de uso e inclusión digital, destinado en esta oportunidad a personal del Poder Judicial.

La actividad se desarrolló en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia, y contó con la colaboración de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Allí, los afiliados pudieron acceder a herramientas básicas para el uso de dispositivos y servicios digitales vinculados al Instituto.

Inclusión digital

Estos espacios forman parte del programa de inclusión digital que impulsa el ISSyS con el objetivo de acompañar a jubilados, pensionados y afiliados en general en el uso de tecnologías que faciliten su vida cotidiana y el acceso a distintos servicios institucionales.

Durante los talleres se abordan contenidos vinculados al uso de aplicaciones móviles, navegación segura y la utilización de herramientas digitales del Instituto, como la credencial digital, la consulta de recibos de haberes y otras opciones de autogestión.

Desde el inicio de esta iniciativa ya se han realizado más de 60 talleres de alfabetización digital en distintas localidades de la provincia, generando espacios de aprendizaje y acompañamiento para afiliados.

Desde el ISSyS se informó que los talleres continuarán realizándose en diferentes puntos de Chubut con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión digital.







M.G