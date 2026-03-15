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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel será sede de dos grandes encuentros provinciales de salud en abril

Se trata de las jornadas para Trabajadores Comunitarios y las de Promoción de la Salud, que se realizarán del 7 al 9 de abril en la Sociedad Rural. Los encuentros buscan fortalecer el trabajo en el territorio y requieren inscripción previa.
Por Redacción Red43

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