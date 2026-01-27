Alex Honnold conquista la cumbre de cristal del Taipei 101

Conocido mundialmente por su maestría en el estilo free solo, Honnold desafió la gravedad y los límites físicos al escalar una de las estructuras más altas del mundo sin utilizar cuerdas ni arneses de seguridad. Este ascenso no solo representa un récord mundial en el ámbito de la escalada urbana, sino que también reafirma la capacidad del atleta para mantener una concentración absoluta en condiciones de riesgo extremo. Durante la travesía, el escalador sorteó los desafíos técnicos de la fachada del rascacielos mientras miles de espectadores seguían con asombro su progresión hacia el punto más alto del edificio.

Al llegar a la cima, Honnold expresó que su principal motivación para esta hazaña fue el desafío personal y la oportunidad única de vivir la experiencia desde una perspectiva privilegiada. El atleta subrayó que su compromiso con la escalada nace de una pasión genuina por la superación de obstáculos, destacando que el valor real de este hito reside en el dominio mental y físico requerido para alcanzar la cumbre de la torre, más allá de cualquier consideración externa o interés comercial vinculado al evento.

E.B.W.