Miércoles 28 de Enero de 2026
28 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: la histórica locomotora 107 dejará la plazoleta para volver a las vías

La Gerencia de La Trochita notificó al intendente Taccetta que la unidad N° 107 será retirada del espacio público. Es la que mejor estado de conservación presenta para ser restaurada y volver al servicio.
Por Redacción Red43

La Gerencia del Viejo Expreso Patagónico (La Trochita) informó que retirará la locomotora N° 107, actualmente emplazada en la plazoleta de la avenida Ameghino entre avenida Perón y Vuelta de Obligado.

 

La decisión fue notificada mediante una nota dirigida al intendente Matías Taccetta, en la cual se detallan los fundamentos técnicos y operativos que motivan el retiro de la unidad.

 

Según informaron, la medida responde a la necesidad de contar con una mayor cantidad de locomotoras en funcionamiento en la Estación Esquel. En ese marco, se realizó un relevamiento de locomotoras y calderas fuera de servicio tanto en Esquel como en El Maitén, concluyendo que la locomotora N° 107 es la que se encuentra en mejores condiciones de conservación.

 

Por este motivo, la gerencia del Viejo Expreso Patagónico resolvió retirarla del espacio público con el objetivo de realizar una reparación general que permita su futura puesta en funcionamiento en la Estación Esquel.


M.G

 

 

