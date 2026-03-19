Temporada de cruceros: El buque Europa 2 arribó en Puerto Madryn

La actividad de cruceros en la Provincia del Chubut sumó este jueves una nueva escala con el arribo del buque de pasajeros Europa 2, que amarró sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, en Puerto Madryn.

La embarcación, de bandera de Malta y 225 metros de eslora, llegó a la ciudad del Golfo Nuevo proveniente de Puerto Williams, Chile, con 469 pasajeros y 368 tripulantes a bordo.

De acuerdo con su itinerario, el buque permanecerá en Puerto Madryn hasta las 19 horas, cuando retome su travesía con destino a Buenos Aires, continuando su recorrido por distintos puertos de la región.

En esta oportunidad, se trata de la única escala que el Europa 2 realiza en Chubut durante la presente temporada, integrando el segmento de cruceros de alta gama que eligen destinos patagónicos dentro de sus itinerarios.

En este contexto, el Gobierno de la Provincia del Chubut continúa acompañando el desarrollo de la actividad turística vinculada a los cruceros, promoviendo el trabajo articulado con el sector privado y los distintos actores del ámbito portuario y turístico, con el objetivo de consolidar a la provincia como uno de los destinos estratégicos del sur argentino.









M.G