Comarca Andina, Argentina
Miércoles 28 de Enero de 2026
28 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

El Bolsón: un centenario de historia y emoción

La localidad celebró sus 100 años con un emotivo homenaje a sus pioneros, desfiles multitudinarios y la presencia de autoridades que proyectaron el futuro de la ciudad rionegrina.
Por Redacción Red43

El Bolsón vivió una jornada histórica al cumplir su primer siglo de existencia, transformando sus calles en un escenario de profunda emoción y sentido de pertenencia. La celebración comenzó formalmente en la Plaza Pagano, donde el intendente Bruno Pogliano y el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck encabezaron el izamiento del pabellón nacional ante una multitud de vecinos. Este acto marcó el inicio de una agenda cargada de simbolismo, orientada a rescatar la identidad de aquella aldea de montaña que, gracias al esfuerzo de las familias pioneras, se convirtió en un referente turístico y productivo de la región.

 

Durante la mañana, el protagonismo recayó sobre los antiguos pobladores, quienes recibieron distinciones por su contribución al crecimiento de la comunidad. Entre los homenajeados se destacó la figura de Osvaldo Weretilneck, padre del mandatario provincial, en un momento que sintetizó el vínculo entre la historia personal de los habitantes y el desarrollo institucional de la ciudad. El ambiente festivo se extendió con actividades recreativas, como una partida de ajedrez gigante en la Casa del Bicentenario, mientras que la vigilia previa ya había anticipado el clima de alegría con música en vivo y una cuenta regresiva que unió a todas las generaciones.

 

El despliegue oficial contó con un fuerte respaldo político regional, evidenciado en la presencia de los intendentes de San Carlos de Bariloche, Comallo y Ñorquinco, además del gabinete de ministros provincial y representantes de diversas instituciones locales y fuerzas de seguridad. Las autoridades coincidieron en que este centenario no solo representa un cierre de etapa, sino el punto de partida para consolidar nuevas inversiones y proyectos. La inauguración del Monumento al Centenario y el posterior desfile cívico y paseo criollo completaron una jornada que culminó con festejos populares en la calle Onelli, reafirmando el orgullo de una ciudad que mira al futuro sin olvidar sus raíces.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

