Cada 28 de enero, el calendario ambiental marca una de sus citas más críticas: el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, también conocido como el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. Esta efeméride, establecida originalmente en 1997 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene como propósito central enfatizar el grave escenario que atraviesa la Tierra e impulsar una respuesta colectiva e inmediata.

¿Qué es el calentamiento terrestre y por qué nos afecta?

El calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura promedio de la superficie terrestre y los océanos, provocado principalmente por la emisión desmedida de gases de efecto invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y los óxidos nitrosos. Aunque el efecto invernadero es un proceso natural que permite la vida al retener el calor necesario, la actividad humana —especialmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación— ha intensificado este fenómeno de manera anómala.

Los impactos de este desequilibrio ya son palpables en cada rincón del mundo:

Eventos climáticos extremos : Inundaciones, sequías prolongadas, olas de calor y huracanes de mayor intensidad.

Desglaciación : El derretimiento de los polos y glaciares provoca el aumento del nivel del mar, amenazando a poblaciones costeras.

Pérdida de biodiversidad : La alteración de los hábitats pone en riesgo de extinción a miles de especies de flora y fauna.

Salud humana: Incremento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y la propagación de afecciones transmitidas por vectores.

Un compromiso que nació en Kioto

La elección de esta fecha se vincula históricamente con el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional pionero firmado por más de 140 países con el objetivo de reducir las emisiones de los seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Desde entonces, este día funciona como un recordatorio para los gobiernos sobre la importancia de implementar políticas de eficiencia energética y transición hacia energías renovables.

¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar?

La lucha contra el cambio climático no es solo responsabilidad de las grandes corporaciones y Estados; cada acción individual suma en la reducción de la huella de carbono. Entre las medidas recomendadas para este día y todos los del año se encuentran:

Movilidad sostenible: Priorizar el transporte público, la bicicleta o caminar frente al uso excesivo del automóvil particular. Eficiencia energética: Mejorar el aislamiento térmico de las viviendas y utilizar electrodomésticos de bajo consumo. Consumo responsable: Elegir productos ecológicos, reducir la generación de residuos y fomentar el reciclaje. Cuidado del entorno: Plantar árboles, que actúan como "devoradores de carbono", y proteger las áreas verdes locales.

El Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre es un llamado a la conciencia y a la acción urgente. Como señala la comunidad científica, ya no basta con cambios paulatinos; es necesario un giro profundo en nuestro estilo de vida para asegurar que las futuras generaciones hereden un planeta habitable.

