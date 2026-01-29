La Sede Esquel de la UNPSJB distribuyó las donaciones recibidas por la emergencia

En una muestra de compromiso social y solidaridad frente a la crisis que atraviesa la región cordillerana, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) concretó este jueves una importante entrega de suministros destinados a los equipos que trabajan en la primera línea de combate contra el fuego.

La delegada zonal de la Sede Esquel, María de las Nieves González, informó oficialmente que hoy jueves se hizo efectiva la entrega de las diversas donaciones recibidas en la institución durante los últimos días. El operativo de distribución fue coordinado para asegurar que los elementos lleguen a los puntos de mayor necesidad operativa.

Distribución de los recursos

De acuerdo a lo dispuesto por las autoridades universitarias, los elementos se dividieron para cubrir dos frentes fundamentales:

Bomberos Voluntarios : Se dispusieron elementos esenciales directamente en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel, quienes mantienen un despliegue constante en la zona urbana y de interfase.

Parque Nacional Los Alerces: Otra parte de lo donado fue enviado al Parque Nacional, donde se concentra gran parte del esfuerzo de las brigadas para contener el avance del incendio sobre el bosque nativo.

Un esfuerzo intersedes

Cabe señalar que este resultado es fruto de una logística que involucró a distintos puntos de la provincia. En este caso, se entregaron las donaciones que se juntaron no solo en la ciudad de Esquel, sino también en la Sede Comodoro Rivadavia, demostrando la unidad de la comunidad académica ante la catástrofe ambiental que afecta a la provincia.

La abogada González aprovechó la oportunidad para expresar su profundo agradecimiento a la comunidad por su solidaria colaboración, destacando que el apoyo ciudadano ha sido fundamental para dotar de insumos a los combatientes. Asimismo, confirmó que desde la Universidad se siguen de cerca las alternativas y la evolución de la situación ígnea en la zona para continuar brindando el apoyo necesario mientras persista la emergencia.

T.B