28°
30° 14°
Esquel, Argentina
Sabado 03 de Enero de 2026
RED43 sociedad Incendio Parque Nacional Los Alerces
03 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúa el combate al fuego en el Lago Menéndez

Con más de 30 grados de calor, pero poco viento, continúa el combate al fuego que ya fue mayormente controlado pero continúa afectando un sector del Parque Nacional Los Alerces.
Continúa el trabajo de bomberos en el brazo sur del Lago Menéndez, en el incendio que fue desatado por rayos en la última tormenta 

 

El fuego se encuentra contenido en cabeza, cola y flanco izquierdo.Controlado en flanco derecho.

 

La superficie afectada al momento es de apróaproximadamente 287 hectáreas.

 

Durante la jornada de ayer ingresaron un total de cinco combatientes y dos guardaparques, en embarcación de la Administración de Parques Nacionales. Se trabajó en puntos calientes sobre el flanco izquierdo y cabeza, contando con una aeronave anfibia Fire Boss de la Agencia Federal de Emergencias que realizó sesenta descargas de agua en el sector de la cola del incendio.

 

 

Para el día de hoy el despliegue operativo es similar.

 

 

La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 30° C con humedad relativa mínima del 25%. Se esperan vientos entre 15-25 km/h del este y del sudeste; con cielo ligeramente nublado y sin precipitaciones.

 

 

El parque nacional se encuentra abierto al público, con los servicios turísticos, sendas y áreas de uso público habilitados.

 

 

Se recomienda circular con máxima precaución y a velocidad mínima por la ruta provincial 71 por trabajos con maquinaria y montones sobre la calzada.

 

 

Se recuerda que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios de fuego seguro se limitan a los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.

 

SL

 

