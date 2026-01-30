Aportes al servicio doméstico suben un 14%: cuánto hay que pagar según las horas

El régimen de trabajadoras de casas particulares inicia febrero con un reajuste en las cargas obligatorias. Los pagos destinados a la obra social y al sistema previsional sufrirán un incremento del 14,29%, mientras que la cuota de la ART también se verá reajustada debido a la incorporación de sumas fijas a los salarios básicos.

Nuevos valores para aportes y contribuciones



A partir de los pagos que vencen en febrero, los empleadores deberán afrontar los siguientes montos según la carga horaria semanal:

1. Jornada de 16 horas o más (Carga completa):

Obra social: Sube a $21.990,11 (igualando a las categorías A, B y C del Monotributo).

Jubilación: Se incrementa a $1.821,88 .

ART: Pasa a $13.283,96 (un reajuste del 0,61%).

Total a pagar: $37.095,95 (una variación mensual del 8,99%).

2. Jornadas reducidas:

Menos de 12 horas: El total sube a $8.741,78 .

Entre 12 y 16 horas: El total asciende a $13.727,08 .

Nota: Para estas jornadas, es necesario realizar pagos voluntarios adicionales para acceder a la cobertura de salud y al beneficio jubilatorio.

Cambios en el salario y pérdida de poder adquisitivo



A partir de enero, los montos no remunerativos de $14.000 (pagados en noviembre y diciembre) quedaron formalmente incorporados al salario básico. Esto implica que, aunque el "bolsillo" del trabajador sea el mismo, el sueldo ahora es totalmente remunerativo, lo que impactó levemente en la cuota de la ART.

Para la categoría de tareas generales, los salarios mínimos actuales son:

Con retiro: $384.722,14 mensuales o $3.250,10 por hora .

Sin retiro: $441.806,54 mensuales o $3.494,25 por hora.

El panorama para el sector es complejo: mientras que el aumento interanual de los salarios rondó el 13%, la inflación estimada para el mismo periodo se ubica cerca del 31,7%. Esta brecha genera una pérdida del poder adquisitivo del 14% para los trabajadores del sector en el último año.

Componentes de la ART



El reajuste en el seguro de riesgos del trabajo responde a dos factores: una parte proporcional al salario vigente y otra fija destinada al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que en febrero se estableció en $1.602 por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.