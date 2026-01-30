Grave conflicto vecinal: Arrastró a un perro con su auto, se burló de los dueños y los amenazó con un machete

Según la denuncia presentada, el hecho se inició cuando el conductor pasó a alta velocidad por la calle de su vecino, circulando tan cerca del cordón que arrastró a un perro que se encontraba en la vereda. El animal fue llevado por el vehículo durante más de 100 metros, generando una situación de extrema violencia.

Burlas, amenazas y escalada de violencia

Lejos de disculparse, el conductor se burló y provocó a los vecinos. La situación escaló cuando el hijo de la familia afectada le reclamó por lo sucedido: el hombre salió de su vivienda portando un machete, amenazando físicamente a los denunciantes.

A esto se sumó una maniobra aún más grave: el agresor llamó a la policía y brindó información falsa, asegurando que sus vecinos estaban armados y que no lo dejaban salir de su casa. Durante la discusión también intervino el padre del conductor, quien justificó el accionar de su hijo, afirmando que podía circular por la calle a la velocidad que quisiera.

Intervención judicial y medidas cautelares

Ante la gravedad de los hechos, la familia presentó una denuncia formal y el Juzgado de Paz de El Bolsón intervino de manera inmediata, dictando una serie de medidas cautelares para evitar nuevos episodios de violencia.

La resolución judicial estableció la prohibición de contacto mutuo entre las partes, incluyendo la prohibición de ingresar al predio ajeno. Además, se fijó una velocidad máxima de 40 km/h para los vehículos que circulen frente a las viviendas involucradas.

El fallo también remarca que cada familia es responsable de mantener a sus perros dentro de sus respectivos predios, bajo control adecuado.

Advertencia por sanciones penales

El Juez de Paz fue contundente al advertir que cualquier incumplimiento de las medidas dispuestas activará sanciones penales por desobediencia judicial. Asimismo, quedó prohibido cualquier tipo de agresión verbal, gestual, ruidos molestos o acciones que afecten la intimidad y el descanso de los vecinos.

Para garantizar el cumplimiento y la seguridad, las medidas fueron notificadas a la Comisaría 12ª, a la Comisaría de la Familia y al sistema de emergencias 911.

O.P.