Fin de semana sin alcohol en la Comarca Andina

La iniciativa se realiza al cumplirse 15 años del trágico siniestro ocurrido en El Bolsón, en el que perdieron la vida Juan, Eugenio y Nehuén, un hecho que marcó profundamente a la Comarca y dio origen a ordenanzas municipales que hoy siguen vigentes.

El Bolsón: Jornada sin Alcohol durante 24 horas

Desde la Municipalidad de El Bolsón recordaron que continúa vigente la Ordenanza N°133/2013, que establece la Jornada sin Alcohol desde las 8 de la mañana del sábado 31 de enero hasta las 8 del domingo 1 de febrero.

Durante ese período, queda prohibida la venta, expendio y suministro de bebidas alcohólicas, tanto al copeo como en envases cerrados, en todo el ejido municipal. El incumplimiento de la ordenanza contempla multas y la clausura inmediata del comercio por un plazo de diez días, según lo establecido en el artículo 4°.

Lago Puelo: “Una Noche sin Alcohol”

En Lago Puelo, rige la Ordenanza N°091/20, que establece la realización de “Una Noche sin Alcohol”, coincidente también con el último sábado de enero. En este caso, la restricción se aplicará desde las 20 del sábado 31 hasta las 8 del domingo 1 de febrero.

La medida alcanza a vecinas, vecinos y turistas, y su incumplimiento dará lugar a las sanciones correspondientes. Desde el municipio remarcaron que la jornada tiene un fuerte contenido simbólico y preventivo, al recordar el siniestro vial ocurrido en la vecina localidad de El Bolsón, producto del abuso de bebidas alcohólicas.

El Hoyo también adhiere

Por su parte, la Municipalidad de El Hoyo confirmó que también se realizará una Jornada sin Alcohol desde las 8 del sábado 31 de enero hasta las 8 del domingo 1 de febrero. Durante ese lapso, no estará permitida la comercialización ni el suministro de bebidas alcohólicas en ningún formato.

A 15 años del hecho que conmocionó a la Comarca Andina, las tres localidades coinciden en recordar para prevenir. En plena temporada de verano, con miles de personas circulando por rutas y centros urbanos, la Jornada sin Alcohol busca reforzar la conciencia social sobre las consecuencias del consumo irresponsable.

O.P.