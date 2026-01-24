25°
Esquel, Argentina
Sabado 24 de Enero de 2026
24 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico

La Municipalidad de Esquel intervino este viernes por la tarde ante un intento de usurpación detectado en el acceso a Valle Chico con el acompañamiento y la colaboración de personal de la Comisaría Seccional Segunda de la ciudad.
Por Redacción Red43

La situación había sido advertida el día lunes por personal municipal, cuando se constató el inicio de una precaria construcción sobre terrenos fiscales, que para ese momento ya presentaba gran parte de su estructura armada. 

 

 

Además de tratarse de una ocupación ilegal, la edificación representaba un serio riesgo, tanto por las condiciones del suelo como por su cercanía al camino que conecta Valle Chico con el barrio Badén, lo que generaba un peligro para la circulación y la seguridad de las personas tanto que circulan por el sector como las que potencialmente iban a usurpar.

 

 

Ante este escenario, y dando cumplimiento a la normativa vigente que prohíbe la usurpación de tierras fiscales, el personal municipal procedió a intervenir y derribar por completo la estructura, desarticulando el intento de ocupación ilegal.

 

 

Desde el municipio se remarcó que se continúa trabajando de manera sostenida en el desarrollo de infraestructura y la provisión de servicios en distintos sectores de la ciudad, como Valle Chico, el barrio Ceferino y otras zonas, con el objetivo de garantizar que los vecinos puedan acceder a lotes con servicios de manera regular, sin necesidad de recurrir a usurpaciones ilegales, promoviendo así un crecimiento ordenado y seguro de la ciudad.

 

 

F.P

 

