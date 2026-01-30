Así se encuentra la pasarela de Rio Arrayanes hoy

El Parque Nacional Los Alerces continúa afectado por los focos de incendio, panorama dramatico desde hace más de un mes, periodo en que el acceso a muchas zonas se encuentra afectado.

La maquinaria trabajando al día de hoy, permite ver que algunos sectores se mantienen en pie, un alivio que en la emergencia permite pensar en una recosntrucción.

Postales de Río Arrayanes bajo el fuego en la noche, dieron una de las imágenes más impactantes de esta tragedia.

En el día de ayer, los medios pudieron acceder a algunos de los puntos cercanos y mostrar los focos apagados, las zonas conservadas y las vías de acceso a sectores importantes en el amplio bosque. Los arrayanes siguen allí, así como el Alerce Milenario y junto a ellos, la expectativa porque al final del fuego, la naturaleza nativa recupere su fuerza.

SL