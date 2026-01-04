28°
31° 16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 04 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelLago Futalaufquen
04 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Multitud en el Lago Futalaufquen por las altas temperaturas

El intenso calor convocó a una gran cantidad de vecinos de Esquel y turistas que se acercaron al lago para refrescarse y disfrutar de la jornada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El sábado estuvo marcado por altas temperaturas que superaron los 30 grados en el Parque Nacional Los Alerces, lo que generó una masiva concurrencia de vecinos esquelenses y visitantes que eligieron el lugar para aliviar el calor y pasar el día al aire libre.

 

Desde temprano, las distintas áreas cercanas al lago se vieron colmadas de familias, grupos de amigos y turistas que aprovecharon el buen clima para disfrutar del agua, la sombra y el entorno natural, en una de las jornadas más calurosas del verano.

 

De acuerdo a los pronósticos, para este domingo se esperan temperaturas incluso más elevadas, por lo que se prevé que el escenario vuelva a repetirse, con una importante afluencia de personas que llegarán al Parque en busca de un respiro ante el calor.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Refuerzan la seguridad tras la aparición de granadas y carteles amenazantes en Epuyén
2
 Exitosa edición de la Fiesta del Salmón del Pacífico en Carrenleufú
3
 Trump sobre Venezuela: "Vamos a dirigir el país"
4
 Nilda Jones QEPD
5
 Rahué: un sueño que se hereda
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -