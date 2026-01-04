Multitud en el Lago Futalaufquen por las altas temperaturas

El sábado estuvo marcado por altas temperaturas que superaron los 30 grados en el Parque Nacional Los Alerces, lo que generó una masiva concurrencia de vecinos esquelenses y visitantes que eligieron el lugar para aliviar el calor y pasar el día al aire libre.

Desde temprano, las distintas áreas cercanas al lago se vieron colmadas de familias, grupos de amigos y turistas que aprovecharon el buen clima para disfrutar del agua, la sombra y el entorno natural, en una de las jornadas más calurosas del verano.

De acuerdo a los pronósticos, para este domingo se esperan temperaturas incluso más elevadas, por lo que se prevé que el escenario vuelva a repetirse, con una importante afluencia de personas que llegarán al Parque en busca de un respiro ante el calor.

R.G.