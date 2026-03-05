Karla Scarafia se recibió de entrenadora deportiva

En el día de hoy jueves, Karla Scarafia celebró la finalización de sus estudios como entrenadora deportiva.

La joven compartió su logro junto a familiares, amigos y compañeros en un emotivo momento de festejo.

Luego de años dedicación y esfuerzo, Karla está lista para acompañar y promover la actividad física y el deporte en la comunidad.

Además de su vocación por el deporte, Karla se destaca por su compromiso social, ya que forma parte del voluntariado de Cáritas Prelatura Esquel, participando activamente en distintas iniciativas solidarias al servicio de quienes más lo necesitan.

Su recibimiento fue acompañado por un cálido festejo en el que no faltaron las tradicionales bromas y muestras de afecto de quienes celebran este importante paso en su vida.

SL