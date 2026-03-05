Trevelin se prepara para la Fiesta de San Patricio en el predio de Patagonia Bush Pilots

La localidad de Trevelin, reconocida internacionalmente como uno de los "Best Tourism Villages" por la ONU Turismo, llevará adelante una nueva edición de la Fiesta de San Patricio. La celebración tendrá lugar el sábado 21 de marzo, aprovechando la afluencia de visitantes durante el fin de semana largo.

Detalles del evento

La jornada se desarrollará en el predio de Patagonia Bush Pilots en el horario de 17:00 a 22:00 horas. Bajo la consigna de "brindar, compartir y vivir Trevelin", la organización ha dispuesto una oferta que integra la producción cervecera regional con diversas actividades recreativas.

El programa del evento incluye:

Cerveza artesanal: Selección de las mejores variedades de producción local.

Gastronomía: Propuestas para diversos gustos y menús variados.

Entretenimiento: Presentaciones de música en vivo y juegos temáticos alusivos a la festividad.

Turismo y recreación

La festividad se presenta como un atractivo tanto para los residentes del Pueblo del Molino como para los turistas que recorren la comarca andina. Desde la organización se invita a la comunidad a participar de este espacio de encuentro que busca revalorizar los productos regionales en un entorno de esparcimiento familiar.