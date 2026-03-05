12°
20° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43TrevelinSan Patricio
05 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin se prepara para la Fiesta de San Patricio en el predio de Patagonia Bush Pilots

Trevelin invita a celebrar San Patricio con una propuesta que une producción artesanal y entretenimiento. El evento contará con bandas locales y actividades temáticas en un entorno natural único para brindar y compartir.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La localidad de Trevelin, reconocida internacionalmente como uno de los "Best Tourism Villages" por la ONU Turismo, llevará adelante una nueva edición de la Fiesta de San Patricio. La celebración tendrá lugar el sábado 21 de marzo, aprovechando la afluencia de visitantes durante el fin de semana largo.

 

Detalles del evento

 

La jornada se desarrollará en el predio de Patagonia Bush Pilots en el horario de 17:00 a 22:00 horas. Bajo la consigna de "brindar, compartir y vivir Trevelin", la organización ha dispuesto una oferta que integra la producción cervecera regional con diversas actividades recreativas.

 

El programa del evento incluye:

 

Cerveza artesanal: Selección de las mejores variedades de producción local.

 

Gastronomía: Propuestas para diversos gustos y menús variados.

 

Entretenimiento: Presentaciones de música en vivo y juegos temáticos alusivos a la festividad.

 

Turismo y recreación

 

La festividad se presenta como un atractivo tanto para los residentes del Pueblo del Molino como para los turistas que recorren la comarca andina. Desde la organización se invita a la comunidad a participar de este espacio de encuentro que busca revalorizar los productos regionales en un entorno de esparcimiento familiar.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Karla Scarafia se recibió de entrenadora deportiva
2
 El largo martirio de dos jóvenes: 9 años presos por una violación que no cometieron
3
 Con domiciliaria por causar la muerte de su bebé, está de fiesta en fiesta
4
 Atado y con un trapo en la boca, así encontraron a un docente quien pasó la noche con otro hombre
5
 Festival Cervecero del Bosque: Grilla de artistas confirmados para el fin de semana
1
 Guía de servicios y actividades en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Trevelin se prepara para la Fiesta de San Patricio en el predio de Patagonia Bush Pilots
3
 Impulso cumple el primer año de vida con una importante inauguración
4
 Garbarino a quiebra: la Justicia ordenó liquidar las marcas y las plantas industriales
5
 Lanzan la primera edición del "Desafío Los Alerces" en aguas abiertas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -