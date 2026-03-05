Guía de servicios y actividades en el Parque Nacional Los Alerces

La Intendencia del Parque Nacional Los Alerces informó la actualización de los servicios turísticos para la presente temporada. Con la conectividad terrestre restablecida entre la Portada Norte y la Portada Centro, el parque opera con normalidad en sus principales puntos de interés, aunque se solicita circular con precaución por las rutas provinciales N° 71 y N° 259.

Logística y Transporte

El acceso al área protegida mediante transporte público está garantizado por la empresa Jacobsen, que mantiene frecuencias diarias con salidas desde Esquel y pasos por Trevelin. El servicio conecta de manera regular Villa Futalaufquen, Bahía Rosales, la Pasarela del Río Arrayanes, Lago Rivadavia y Cholila.

Infraestructura de Alojamiento y Gastronomía

Zona Centro (Villa Futalaufquen y alrededores):

Hosterías y Cabañas: Se encuentran abiertas todo el año las hosterías Quime Quipan , Tejas Negras y el complejo Rincón del Sol . Todos cuentan con servicios de proveeduría y atención al público.

Gastronomía: La oferta incluye los restaurantes Pichón y El Lugar del Lago , además del Kiosco Futalaufquen y el Autoservicio local. En el sector de Puerto Limonao , se encuentran operativos el Kiosco Fuinque y un Food Truck.

Campings: Funcionan los campings del Club Empleados Bancarios, Rahue, Los Maitenes, Las Rocas y el complejo de acampe y domos de Bahía Rosales (tanto en su sector organizado como agreste). También se encuentra habilitado el camping Arroyo Centinela durante los fines de semana.

Zona Norte y Zona Sur:

Lago Rivadavia: Operan el Camping Organizado Lago Rivadavia (con restaurante y proveeduría), Bahía Solís y Tres Bahías . En el sector también se encuentran las Cabañas Pilmaiquen .

Río Arrayanes: Se encuentra abierta la proveeduría de la Pasarela del Río Arrayanes, que cuenta con área de estacionamiento controlado.

Río Grande (Zona Sur): Está habilitado el camping del Río Grande para pernocte y uso diurno.

Actividades Lacustres y Senderismo

El sistema de excursiones permite acceder a los puntos más emblemáticos del Patrimonio Mundial:

Safari Lacustre (Alerzal Milenario): Salidas programadas desde la Pasarela del Río Arrayanes.

Glaciar Torrecillas: Excursión de navegación y trekking con guías especializados.

Lago Krugger: Servicio de traslado en lancha desde Puerto Limonao. El refugio en el lago ofrece servicios de restaurante y pernocte.

En cuanto a la Red de Senderos, el estado actual es el siguiente:

Abiertos con Registro Obligatorio: Cerro Dedal, Portezuelo, Lago Krugger (solo ida) y Laguna del Toro. Estos trayectos requieren completar el registro digital previo o en el Centro de Informes por su alta dificultad.

Abiertos de Libre Acceso: Cascada Irigoyen, Pinturas Rupestres, Puerto Limonao, Mirador de Los Pozones, Cinco Saltos, Cascada de Los Tambores, Cauce Viejo y los tramos de Huella Andina habilitados.

Cerrados: Cerro Cocinero y Quebrada del León.

Seguridad y Recomendaciones

La administración del Parque recuerda que en las áreas de acampe libre (Playa Blanca y Lago Krugger) no está permitido hacer fuego y no existen servicios de proveeduría, por lo que el visitante debe ser autosuficiente. Se solicita encarecidamente regresar con los residuos generados. Para consultas y actualizaciones por clima, el Centro de Informes atiende en el número 2945 - 471015.