Festival Cervecero del Bosque: Grilla de artistas confirmados para el fin de semana

Este fin de semana regresa el Festival Cervecero del Bosque, una celebración que combina música en vivo, gastronomía y cerveza artesanal en el majestuoso entorno natural de Lago Puelo.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación artística pensada para todos los gustos, además de un amplio patio gastronómico, feria de artesanos y la presencia de productores cerveceros de la zona que ofrecerán distintas variedades de cerveza artesanal.

Grilla de artistas del sábado

La programación del sábado contará con una diversidad de estilos que incluyen danza, folklore, rock, chamamé y cumbia. Entre los artistas que se presentarán se encuentran: Achalay, Prisci Colom y el cierre a puro ritmo con Los 4 de la Cumbia.

La jornada también incluirá presentaciones de Attitude (danza), Caporales Savia Andina, Aye y Los Lirios (pop rock), La Que Faltaba (murga), Adrián González (folklore), Clarita Muñoz (chamamé), Moonshiners (pop rock), Fortune (tributo a Creedence), 3ra Dimensión (música bailable), Rejunte Chamamecero y Bolsonicos.

Programación del domingo

El domingo continuará la fiesta con una nueva grilla de artistas comarcales. Entre las presentaciones esarán Maite y su Estilo Campero, Manu Puro Movimiento DJ y el cierre con Jóvenes Rancheros, con su propuesta de cumbia ranchera.

También subirán al escenario Ballet Luna de Medio Oriente, Gabi Echevarría y Joaquín Rey (folklore rock), Grupo Provincias (ritmos andinos), El Cañal (danza), Rocío Pozo y Bombos Legüeros de la Comarca, Los Folkeados (folk rock), Poker Face (rock internacional), Sex Appeal (rock pop) y Freestyle El Bolsón.

Además, durante la jornada se realizará el sorteo de una rifa.

O.P.