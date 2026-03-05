Atado y con un trapo en la boca, así encontraron a un docente quien pasó la noche con otro hombre

Un macabro hallazgo conmocionó este miércoles al barrio porteño de Caballito. David Walter Aguirre, profesor de 55 años, fue encontrado muerto en su departamento, según confirmaron fuentes oficiales.

La víctima estaba maniatada con precintos y tenía un trapo en la boca, de acuerdo a la información brindada por la Policía de la Ciudad. Las primeras averiguaciones indicaron que Aguirre pasó la noche con un hombre, por lo que se investiga los últimos movimientos de la víctima y la relación que tenía con el mismo.

La alerta fue dada por un colaborador del docente que, preocupado por su ausencia y la falta de respuesta a los llamados, decidió acercarse al domicilio. Ante la situación, se dio aviso a las autoridades y al ingresar los efectivos constataron la escena. El hombre se encontraba atado y sin signos vitales.

Personal del SAME acudió al lugar y confirmó el fallecimiento en el departamento. De inmediato se dispuso la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos forenses, quienes deberán establecer la causa exacta de la muerte y determinar si existió intervención de terceros.

El caso generó sorpresa y profunda conmoción entre vecinos y colegas. “Siempre fue amable con los alumnos, un tipo tranquilo”, relató un vecino que lo conocía desde hacía años. La violencia del hallazgo impactó incluso a quienes lo trataban cotidianamente y describen al docente como una persona reservada y sin conflictos conocidos.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ordenó pericias en el lugar, levantamiento de rastros, análisis de cámaras de seguridad de la zona y toma de testimonios a familiares y allegados. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y trabajan para reconstruir las últimas horas de Aguirre.

Aunque cada caso presenta particularidades, antecedentes recientes en distintos puntos del país encendieron la alarma por hechos similares en viviendas particulares. Sin embargo, las autoridades remarcaron que será clave el resultado de las pericias para determinar si se trató de un hecho delictivo y bajo qué circunstancias ocurrió.