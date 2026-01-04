Incendio forestal activo en el oeste de Cholila: despliegue de brigadas y alerta preventiva

Un incendio forestal continúa activo en el oeste de Cholila, en el área conocida como el campo de Pérez, donde trabajan brigadistas del Servicio de Incendios Forestales del Chubut con apoyo de medios terrestres y aéreos.



Según información extraoficial, se sumaron brigadas de distintos puntos de la Comarca Andina y aviones hidrantes con base en El Bolsón. El fuego afecta vegetación nativa, principalmente cipreses y pastizales, en un contexto de altas temperaturas, sequía y abundante material seco, condiciones que favorecen su avance.



En el sector hay viviendas cercanas, por lo que se evalúa una evacuación o autoevacuación preventiva si la situación lo requiere. Hasta el momento no hay parte oficial, por lo que se desconoce la superficie afectada y el origen del incendio.

Fuente e imagen: Noticias Del Bolsón

R.G.