Los Reyes Magos vuelven a desfilar por las calles de Esquel a caballo

La Municipalidad de Esquel, a través de su Secretario de Gobierno, Diego Austin, anunció oficialmente la realización de la tradicional "Bajada de los Reyes Magos", que tendrá lugar este martes 6 de enero a partir de las 18:00 horas. El anuncio sirvió también como marco para la presentación de Azucena Sambueza como la nueva coordinadora de la Tercera Edad, quien es la principal impulsora de esta iniciativa.

Un sueño de los adultos mayores para sus nietos

La propuesta nació en el seno de la comunidad "Ejercítate Bailando", un espacio que funciona hace más de diez años y cuenta con más de 130 participantes. Según explicó Sambueza, la idea surgió de las propias adultas mayores, quienes deseaban rememorar las épocas en que veían bajar a los Reyes desde el cerro Ceferino. "Hoy ellas quieren que sus nietos puedan cumplir el sueño de ver bajar a los Reyes", destacó la coordinadora.

Recorrido y logística del evento

El operativo comenzará a las 18:00 horas desde el Club de Jóvenes Ceferino Namuncurá. Los tres Reyes Magos bajarán a caballo por la calle Carlos Gardel y continuarán por 25 de Mayo hasta la intersección con Rivadavia.

El itinerario incluye una parada simbólica en el Hospital Zonal de Esquel, donde se entregarán obsequios en las áreas de pediatría y guardia. Respecto a la distribución de regalos, la organización detalló que se repartirán juguetes en el sector de los barrios (desde el puente hacia arriba) y golosinas desde el puente hacia el centro de la ciudad.

Trabajo transversal e inclusión

La actividad cuenta con un fuerte respaldo institucional que involucra a diversas áreas municipales:

Fauna Urbana: A cargo de la disposición de los caballos.

Tránsito: Garantizará la seguridad y el orden durante el desfile por las calles céntricas.

Dirección de Inclusión: Alejandra Crespo, titular del área, destacó que se sumaron a la propuesta con la donación de juguetes y caramelos, buscando un trabajo transversal en terreno.

Una gestión volcada a los barrios

En su presentación, Azucena Sambueza subrayó que su gestión al frente de la Tercera Edad tendrá una fuerte impronta territorial. "A mí no me gusta estar mucho en la oficina, quiero estar en los barrios y visitar a los adultos mayores", afirmó, señalando que trabajará junto a los vecinos y referentes barriales para detectar necesidades de manera directa.

Asimismo, hizo un llamado a la empatía social: "Tenemos que concientizar que cada vecino es responsable de un adulto mayor; no podemos mirar para un costado si hay uno con necesidad".

