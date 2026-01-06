Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados

En un contexto crítico para el suministro de recursos naturales, el intendente Matías Taccetta encabezó una reunión clave con directivos de la Cooperativa 16 de Octubre para establecer nuevas pautas de consumo frente a la Emergencia Hídrica que atraviesa la ciudad. El encuentro, que contó con la presencia de referentes de Servicios Sanitarios y diversas áreas del gabinete municipal, permitió analizar los alarmantes niveles de captación en el arroyo Esquel y la laguna Willmanco, lo que derivó en la decisión de implementar medidas restrictivas de carácter inmediato para evitar el colapso del sistema.

Como eje central de las nuevas disposiciones, se estableció la prohibición total del riego con agua de red potable en todo el ejido urbano, extendiendo el pedido de responsabilidad incluso a aquellos vecinos que poseen perforaciones propias. Además, las autoridades confirmaron la puesta en marcha de un esquema de cortes de agua programados que tendrán una duración de doce horas por sector. Este cronograma, que será comunicado paulatinamente a la comunidad, busca permitir la recuperación de los niveles de reserva y garantizar un servicio mínimo indispensable para el consumo humano.

Desde la Secretaría de Gobierno se instó a la población a realizar un control exhaustivo de las instalaciones domiciliarias para detectar posibles fugas y a suspender actividades no esenciales como el lavado de veredas y vehículos. En sintonía con estas medidas, el área de Espacios Verdes sugirió que el mantenimiento del arbolado urbano se limite estrictamente al uso de baldes para minimizar el gasto. Finalmente, la Dirección General de Inspecciones advirtió que se intensificarán los controles en la vía pública para asegurar el cumplimiento de la normativa, recordando que los ciudadanos pueden realizar denuncias anónimas a través de la línea de WhatsApp habilitada para reportar derroches.

E.B.W.