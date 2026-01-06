22°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 06 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EmergenciaSequíaEsquelProhibición de riego
06 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados

Ante la baja captación de agua en el arroyo Esquel y la laguna Willmanco, el municipio prohíbe el riego con agua de red e inicia cortes de doce horas para preservar el abastecimiento local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un contexto crítico para el suministro de recursos naturales, el intendente Matías Taccetta encabezó una reunión clave con directivos de la Cooperativa 16 de Octubre para establecer nuevas pautas de consumo frente a la Emergencia Hídrica que atraviesa la ciudad. El encuentro, que contó con la presencia de referentes de Servicios Sanitarios y diversas áreas del gabinete municipal, permitió analizar los alarmantes niveles de captación en el arroyo Esquel y la laguna Willmanco, lo que derivó en la decisión de implementar medidas restrictivas de carácter inmediato para evitar el colapso del sistema.

 

Como eje central de las nuevas disposiciones, se estableció la prohibición total del riego con agua de red potable en todo el ejido urbano, extendiendo el pedido de responsabilidad incluso a aquellos vecinos que poseen perforaciones propias. Además, las autoridades confirmaron la puesta en marcha de un esquema de cortes de agua programados que tendrán una duración de doce horas por sector. Este cronograma, que será comunicado paulatinamente a la comunidad, busca permitir la recuperación de los niveles de reserva y garantizar un servicio mínimo indispensable para el consumo humano.

 

Desde la Secretaría de Gobierno se instó a la población a realizar un control exhaustivo de las instalaciones domiciliarias para detectar posibles fugas y a suspender actividades no esenciales como el lavado de veredas y vehículos. En sintonía con estas medidas, el área de Espacios Verdes sugirió que el mantenimiento del arbolado urbano se limite estrictamente al uso de baldes para minimizar el gasto. Finalmente, la Dirección General de Inspecciones advirtió que se intensificarán los controles en la vía pública para asegurar el cumplimiento de la normativa, recordando que los ciudadanos pueden realizar denuncias anónimas a través de la línea de WhatsApp habilitada para reportar derroches.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio en Puerto Patriada: Solicitan evacuar el paraje de forma inmediata
2
 Los Reyes Magos vuelven a desfilar por las calles de Esquel a caballo
3
 Cerraron Puerto Patriada por principio de incendio
4
 Denuncian graves irregularidades de una empresa de viajes estudiantiles en Esquel y Trevelin
5
 Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados
1
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -