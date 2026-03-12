19°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43ChubutIgnacio Torres
12 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut ante el mundo: Torres cerró la Argentina Week 2026

En el cierre del "Argentina Week 2026", el gobernador expuso ante más de 300 empresarios y fondos de inversión. Destacando la seguridad jurídica de la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Escándalo por video en redes: Miquelarena pidió que lo investiguen en la Fiscalía
2
 Auténtico: nueva pizzería multi espacios con shows y sabores gourmet en Trevelin
3
 Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado
4
 Escalofriante: Dos hombres fueron condenados por abusar de la misma joven en distintos hechos
5
 El Ejército prohíbe el ingreso de vehículos motorizados al predio en la Laguna Willmanco
1
 Alianza estratégica: Municipio, Provincia y UTHGRA impulsarán capacitaciones en Esquel
2
 Confirman la fecha para la 31° edición de la "Trepada a La Hoya"
3
 Febrero cerró con 2,9% de inflación y la Patagonia lideró las subas en servicios
4
 Chubut ante el mundo: Torres cerró la Argentina Week 2026
5
 Se calcula que unos 800 atletas correrán el Desafío Capri
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -