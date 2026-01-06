22°
Esquel, Argentina
Martes 06 de Enero de 2026
06 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Esquel tendrá un martes con cielo agradable y sin precipitaciones según el SMN

Las temperaturas más altas rondarán los 26°C y la mínima bajará a 13°C en una jornada estable, sin lluvias y con poco viento.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 6 de enero en Esquel una jornada con condiciones estables y típicas del verano cordillerano. La temperatura mínima será de 13 grados durante la mañana, mientras que por la tarde el termómetro ascenderá hasta una máxima de 26 grados.

 

A lo largo del día no se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% tanto en la mañana como en la tarde y la noche. El tiempo se presentará mayormente despejado, con nubosidad variable y sin cambios bruscos en las condiciones generales.

 

En cuanto al viento, se prevén intensidades moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar entre los 42 y 50 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche, aunque sin alertas vigentes. 

 

 

R.G.

 

