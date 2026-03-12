Esquel: el tiempo se mantiene estable pero con descenso de temperatura

La ciudad cordillerana se prepara para un jueves con condiciones meteorológicas tranquilas. A pesar de la nubosidad que dominará gran parte del día, el riesgo de precipitaciones es inexistente, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre, aunque con abrigo.

Cronograma del tiempo para este jueves:

Mañana: Comienzo de jornada fresco con 10°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará levemente desde el Oeste a unos 13-22 km/h.

Tarde: Se alcanzará la temperatura máxima del día, llegando a los 18°C. La nubosidad irá en aumento hasta dejar el cielo mayormente cubierto, pero sin probabilidad de chaparrones.

Noche: El termómetro marcará los 11°C. El viento del Oeste persistirá con la misma intensidad leve, cerrando un día de marcado descenso térmico respecto a días anteriores.

A tener en cuenta:

Para quienes arrancan el día temprano, la madrugada será la franja más fría con una mínima de 7°C y algunas ráfagas de hasta 31 km/h, por lo que se recomienda salir bien preparados.















M.G