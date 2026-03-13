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Por Redacción Red43

Viernes sin lluvias en la ciudad pero con marcado descenso de temperatura

Tras una semana de condiciones variables, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 13 un marcado descenso térmico y una jornada ventosa
Por Redacción Red43

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La ciudad cordillerana se prepara para cerrar la semana con un clima típicamente patagónico. El dato central de la jornada será la intensidad del viento durante las primeras horas del día, sumado a una temperatura que refuerza la llegada de aire frío a la región.

 

Cronograma del tiempo para este viernes:

 

Madrugada: Comienzo de día muy frío con apenas 5°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento será leve del sector sudoeste.

 

Mañana: Será el momento de mayor intensidad del viento. Se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h provenientes del sudoeste, con una temperatura que subirá levemente hasta los 8°C.

 

Tarde: Se alcanzará la temperatura máxima de 16°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento rotará al oeste, disminuyendo su intensidad a unos 13-22 km/h.

 

Noche: El termómetro marcará los 9°C bajo un cielo mayormente cubierto. El viento rotará hacia el noroeste, manteniendo la calma relativa de la tarde.

 

Sin lluvias a la vista

 

A pesar de la abundante nubosidad que se espera para la segunda mitad del día, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para todas las franjas horarias, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre, siempre contemplando el uso de abrigo.

 

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