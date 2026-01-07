$50 millones de recompensa para dar con los responsables del incendio en El Hoyo

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, brindó una conferencia de prensa en la localidad de El Hoyo en el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan a distintos puntos de la provincia.

En primer lugar, Torres agradeció al ministro del Interior, Diego Santilli, por el acompañamiento desde el inicio de la emergencia. “Apenas empezamos con los incendios, ya desde noviembre con los primeros focos, se comunicó conmigo para poner a disposición todas las herramientas que tenían en el Gobierno Nacional”, expresó.

En ese sentido, remarcó el trabajo coordinado entre distintos niveles del Estado. “Hoy estamos trabajando mancomunadamente, tanto el Sistema Nacional de Manejo del Fuego como nuestra brigada a nivel provincial”, señaló.

El mandatario provincial también destacó la colaboración de las provincias vecinas. “Quiero agradecer la colaboración de Río Negro y Neuquén, con ellos hicimos la primera licitación conjunta de los aviones hidrantes”, indicó, y agregó que uno de los helicópteros contratados “está también operando actualmente”.

Torres detalló el despliegue de recursos en el territorio: “Hay seis aviones hidrantes, un helicóptero, y Vialidad Nacional también se puso a disposición para poner los camiones cisterna y poder aplacar algunos problemas de acceso al agua que teníamos en sectores estratégicos”.

Respecto al estado de los focos ígneos, el gobernador explicó que “la situación de los cinco incendios es similar a la de ayer”, precisando que “tres están totalmente controlados”, en referencia a los incendios de Lago Engaño, Cholila y El Turbio. En tanto, continúan activos los focos en el Parque Nacional Los Alerces y en la zona de El Hoyo.

Sobre la situación en Epuyén, Torres realizó una aclaración ante versiones difundidas en algunos medios. “Se mal informó que había viviendas comprometidas en Epuyén. La realidad es que se evacuó gente de manera preventiva justamente para prever cualquier cambio en los vientos que podían llevar el incendio hacia zonas urbanizadas”, sostuvo.

En relación a la investigación judicial, el gobernador confirmó que ya se determinó la intencionalidad de los incendios. “Se está realizando una investigación con un nivel de profesionalismo que vale la pena destacar”, afirmó, y agregó que “ya está constatada la intencionalidad dos de los cinco incendios”.

Además, informó que también se investiga una amenaza recibida por brigadistas y bomberos voluntarios vinculada al incendio de Puerto Patriada y a la sede conjunta del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Finalmente, Torres anunció una recompensa para avanzar en la identificación de los responsables. “Vamos a dar una recompensa de 50 millones de pesos para cualquier información acreditada que tengamos sobre el incendio de la localidad de El Hoyo”, indicó, y explicó que los datos pueden brindarse “en la comisaría más cercana, para colaborar de manera complementaria con la Fiscalía, la Procuración y las Fuerzas Federales”, con el objetivo de “dar con los responsables rápidamente y que haya una medida ejemplificadora como corresponde”.

R.G.