El fuego avanza en Lago Verde y mantiene en alerta a los pobladores

Estas son las imágenes tomadas por vecinos del Parque Nacional Los Alerces que reflejan el avance del fuego en la zona de Lago Verde, donde la reactivación de focos secundarios mantiene en vilo a los pobladores que residen en la zona.

El incendio, originado en el brazo sur del Lago Menéndez, avanzó hacia el sector de Arrayanes y Lago Verde. La densa presencia de humo y el comportamiento cambiante del fuego complican el panorama y dificultan las tareas de combate.

Ante esta situación, los vecinos permanecen en estado de alerta permanente, utilizando maquinaria y recursos propios para intentar resguardar viviendas, tierras y animales, mientras siguen de cerca la evolución de las llamas.

Las condiciones climáticas, con viento y un terreno extremadamente seco, continúan siendo un factor determinante en la propagación del fuego. Las autoridades mantienen el operativo activo y piden extremar las precauciones en una zona donde la situación sigue siendo crítica y cambiante.

R.G.