24°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 07 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio PNLAIncendio Parque Nacional Los Alerces
07 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El fuego avanza en Lago Verde y mantiene en alerta a los pobladores

La reactivación de focos secundarios en el brazo sur del Lago Menéndez agrava la situación en el Parque Nacional Los Alerces. Los vecinos permanecen en máxima alerta ante el avance del incendio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Estas son las imágenes tomadas por vecinos del Parque Nacional Los Alerces que reflejan el avance del fuego en la zona de Lago Verde, donde la reactivación de focos secundarios mantiene en vilo a los pobladores que residen en la zona. 

 

El incendio, originado en el brazo sur del Lago Menéndez, avanzó hacia el sector de Arrayanes y Lago Verde. La densa presencia de humo y el comportamiento cambiante del fuego complican el panorama y dificultan las tareas de combate.

 

Ante esta situación, los vecinos permanecen en estado de alerta permanente, utilizando maquinaria y recursos propios para intentar resguardar viviendas, tierras y animales, mientras siguen de cerca la evolución de las llamas.

 

Las condiciones climáticas, con viento y un terreno extremadamente seco, continúan siendo un factor determinante en la propagación del fuego. Las autoridades mantienen el operativo activo y piden extremar las precauciones en una zona donde la situación sigue siendo crítica y cambiante.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: así se ve ahora desde la ruta
3
 Incendio en el PNLA: Camino a Lago Verde
4
 Turistas encendieron fuego en un Parque Nacional y pagarán multa millonaria
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -