Se postergó la Corrida Atlética de la Fruta Fina

La 13° edición de la Corrida Atlética de la Fruta Fina que estaba programa para este sábado 10 de enero se postergó para el día 31 de enero, según lo informaron sus organizadores.

Teniendo en cuenta la dramática situación que se vive en la Comarca Andina con los incendios forestales, Sergio Jara quien está a cargo de la Escuela Municipal de Atletismo en el Hoyo, confirmó en las últimas horas que la carrera de 5 y 10 km que estaba programada para este sábado se postergue para fin de mes.

“Por razones de fuerza mayor y la situación del incendio, la carrera se pasa para el sábado 31 de enero, espero sepan entender y nos acompañen en esta nueva fecha, ya que la misma es en beneficio de nuestra escuela atlética, muchas gracias y nos vemos el 31 de enero”, señaló Jara, en sus redes sociales.

Recordemos que la misma se compone de una prueba de 10km con premios para los tres primeros en cada una de las categorías, en tanto en los 5km recreativo hay premios para los cinco primeros en la general tanto de varones como de mujeres.

Las inscripciones, que aún están abiertas, tienen un costo de 21.000 pesos para quienes corran 10km y de 15.000 pesos para quienes se anotan en la distancia más reducida.

Los atletas interesados en participar de esta prueba y colaborar con la Escuela Municipal de Atletismo de Hoyo podrán inscribirse a través del siguiente link: INSCRIPCIONES CORRIDA DE LA FRUTA FINA