El novio trató de matarla con una pala y para salvarse, la mujer se arrojó al vacío desde un primer piso

Una mujer de 38 años resultó gravemente herida este pasado miércoles al mediodía luego de arrojarse desde el primer piso de su vivienda en el barrio San Jacinto, en Mar del Plata, en un desesperado intento por escapar de su pareja, quien la mantenía retenida y la amenazaba de muerte.

El agresor, un hombre de 36 años, fue detenido horas más tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y quedó imputado por tentativa de femicidio.

El violento episodio ocurrió en una casa ubicada en calle 6 Bis al 115, donde, según el testimonio de la víctima, el hombre la sometía a constantes agresiones físicas y verbales. En medio de una discusión que escaló rápidamente, el agresor habría tomado una pala y comenzó a amenazarla con matarla, al tiempo que le impedía salir de la vivienda.

Ante el temor inminente por su vida y sin otra vía de escape, la mujer decidió arrojarse desde la planta alta de la casa hacia el exterior. El impacto contra el suelo le provocó fractura en la pierna derecha, además de cortes en brazos y cuero cabelludo, múltiples hematomas y un fuerte traumatismo generalizado, de acuerdo con los primeros informes médicos brindados por el HIGA.

El nivel de violencia denunciado quedó expuesto no solo en las heridas que presentaba la mujer, sino también en un dato que fue incorporado a la investigación judicial: el agresor le cortó el cabello contra su voluntad, un acto considerado simbólicamente grave dentro del contexto de violencia de género y que refuerza la hipótesis de sometimiento y control.

Personal médico y de enfermería del hospital dio aviso inmediato a las autoridades al advertir la gravedad del cuadro y el relato de la víctima, quien permaneció internada para recibir atención por las lesiones sufridas.

Tras el ataque, el propio agresor acompañó a la mujer hasta el HIGA. Sin embargo, una vez dentro del centro de salud, su comportamiento se tornó violento, lo que motivó la intervención del personal de seguridad y de efectivos policiales. Finalmente, el hombre fue aprehendido en el hospital y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la fiscal María Florencia Salas, titular de la UFI N.º 1, quien imputó al hombre por tentativa de femicidio, una calificación que refleja la gravedad del hecho y el riesgo extremo al que fue sometida la víctima.

Según informaron fuentes judiciales, la fiscalía investiga el caso como un episodio de violencia de género reiterada, ya que la mujer declaró que las agresiones no eran aisladas, sino que se venían repitiendo desde hacía varios meses. En ese sentido, se analizan antecedentes, posibles denuncias previas y testimonios del entorno cercano para reconstruir el contexto completo de la relación.

El agresor permanece detenido mientras avanza la investigación y se aguardan nuevas medidas judiciales, entre ellas pericias psicológicas, informes médicos ampliados y la eventual solicitud de prisión preventiva.