Fuerte apoyo aéreo en la cordillera: El FireLiner y unidades AT-802 trabajan en conjunto para frenar el incendio.

En una jornada determinante para el control del incendio forestal, el Boeing 737 FireLiner de Santiago del Estero ya se encuentra plenamente operativo sobre la zona de Puerto Patriada. Antes de iniciar las descargas oficiales, la imponente aeronave realizó un vuelo de prueba y reconocimiento partiendo desde el Aeropuerto de Esquel hasta la zona afectada, con el fin de evaluar las condiciones de visibilidad, las corrientes de aire y los puntos estratégicos de ataque.

Tras completar con éxito este ensayo técnico, el gigante aéreo comenzó a operar con su capacidad máxima de 15.000 litros, brindando un refuerzo masivo para enfriar los sectores más críticos del incendio.

Una flota coordinada en el cielo

El trabajo del Boeing 737 no es aislado. Para lograr un ataque efectivo, se ha conformado una flota de combate aéreo que incluye:

Aviones Air Tractor AT-802: Conocido por su versatilidad y capacidad para transportar grandes cantidades de agua (hasta 3.000 litros)

Helicópteros de extinción: Equipados con helibaldes para realizar descargas de precisión en quebradas y zonas de difícil acceso para los aviones.

Este despliegue conjunto permite que, mientras el FireLiner realiza lanzamientos de gran volumen para frenar el frente principal, los Air Tractor y los helicópteros trabajen en los flancos para evitar que el fuego siga saltando hacia nuevas áreas de vegetación.

Logística de abastecimiento y apoyo terrestre

La intensidad del operativo requiere que todas las unidades se abastezcan de combustible y agua de manera constante. Las tareas aéreas resultan fundamentales para brindar seguridad a las cuadrillas de brigadistas que combaten el fuego en tierra, especialmente en una jornada marcada por las altas temperaturas y condiciones meteorológicas complejas que dificultan el trabajo manual.

Desde el mando de la emergencia, se destacó que la llegada de este equipamiento aéreo representa un alivio histórico para la protección de Puerto Patriada, aunque se recordó que el esfuerzo final para extinguir el siniestro depende del trabajo consolidado por los equipos en el terreno.

F.P