Justicia Federal extendió la detención de Jones Huala hasta junio

Facundo Jones Huala, referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), permanecerá recluido en la unidad de máxima seguridad de Rawson, Chubut, al menos por tres meses más. Así lo determinó la Justicia Federal de Bariloche en la audiencia de revisión trimestral llevada a cabo este miércoles, postergando su posible libertad hasta el mes de junio, fecha en la que cumplirá un año de detención efectiva.

El origen de la causa y la controversia del operativo

Jones Huala fue capturado el 6 de junio de 2025 por la Policía Federal Argentina, en un procedimiento que generó polémica desde el inicio. En aquel momento, la detención fue anunciada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de redes sociales antes de que el juez de la causa autorizara formalmente el operativo, una situación que la defensa ha denunciado como una irregularidad procesal.

La denuncia que dio pie a este proceso se basa en declaraciones realizadas por el activista durante la presentación de un libro, donde habría justificado acciones directas y sabotajes. Actualmente, se lo investiga por presunta asociación ilícita calificada.

Argumentos de la Fiscalía y riesgos procesales

En la audiencia, la fiscal Ángela Pagano Mata sostuvo la necesidad de mantener la medida restrictiva bajo los argumentos habituales: riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. La funcionaria reconoció que existen dificultades en la recopilación de material probatorio, dado que la pesquisa busca documentar el accionar de la RAM en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén.

Al ser encuadrado el caso como una "investigación compleja", los plazos legales permiten que la prisión preventiva se extienda hasta por dos años, lo que podría mantener a Jones Huala tras las rejas hasta junio de 2027.

El rechazo al traslado a Esquel

Uno de los puntos de mayor fricción ha sido el lugar de alojamiento. Aunque el juez Zapata había accedido inicialmente al pedido de la defensa para trasladar al lonko a la Unidad 14 de Esquel —donde ya cumplió condenas previas con buena conducta—, la Dirección Correccional del Ministerio de Seguridad rechazó la medida. Según el Ejecutivo nacional, la cárcel de Esquel no cuenta con las garantías de seguridad necesarias para un perfil como el de Jones Huala.

La postura de la defensa: "Preso político"

Desde la Gremial de Abogados y Abogadas, que representa al detenido, calificaron de "vergonzosos" los argumentos fiscales. "No hay dudas de que Facundo es un preso político. Se están forzando prórrogas sin elementos concretos, investigando a una agrupación que ni siquiera existe", afirmaron fuentes de la defensa, atribuyendo la continuidad de la detención a una decisión del poder político nacional.