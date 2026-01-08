El gas natural vuelve a los hogares: Taccetta visitó la primera conexión domiciliaria en el Ceferino Alto.

Este martes se vivió una jornada de profunda emoción y trascendencia para la infraestructura de Esquel. El intendente Matías Taccetta visitó el barrio Ceferino Alto para presenciar un acontecimiento que la ciudad esperaba hace más de un lustro: la concreción de la primera conexión de gas domiciliario luego de seis años sin que Camuzzi otorgara nuevas factibilidades.

El encuentro tuvo lugar en la vivienda de Ariel Huenul, el primer vecino en recibir el servicio bajo este nuevo esquema de apertura. Este avance representa un alivio directo para 43 lotes del sector, donde las familias aguardaban el acceso a la red de gas natural desde hace años, enfrentando los rigurosos inviernos cordilleranos con métodos alternativos.

Infraestructura clave y gestión municipal

La posibilidad de otorgar nuevamente el servicio no fue casual. Para alcanzar la factibilidad técnica por parte de la prestataria Camuzzi, fue necesaria la instalación de plantas compresoras en la localidad de Gobernador Costa, una obra de infraestructura estratégica que garantiza el suministro necesario para la ciudad.

En paralelo, la gestión municipal ejecutó la obra civil del tendido de red en el barrio Ceferino, permitiendo que hoy la conexión sea una realidad. Taccetta compartió este momento histórico junto al secretario General de Intendencia, Juan Ripa, y el gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, Iván Pereira.

El fin de la leña y el alivio económico

Para los vecinos del sector, la llegada del gas natural significa un cambio radical en su calidad de vida. Ariel Huenul, quien recibió al intendente en su hogar, recordó que algunos residentes esperaban este momento hace más de una década.

"Gracias a Dios ya pasamos el último invierno sin gas. La leña es un problema grande; cuando nieva no pueden subir las camionetas ni los camiones, además de que es muy cara. Esto nos aliviana el bolsillo", expresó el vecino, destacando que el intendente cumplió con el compromiso asumido al inicio de su gestión.

Nuevas factibilidades en marcha

Con este hito, se abre una nueva etapa para el desarrollo urbano de Esquel. Desde Camuzzi ya se ha comenzado con el proceso de otorgar nuevas factibilidades técnicas, lo que permitirá que otros sectores de la ciudad, que se encontraban en la misma situación de espera, puedan avanzar progresivamente en la conexión a este servicio vital.

F.P