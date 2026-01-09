29°
La UNPSJB junta donaciones

Podes acercar tu colaboración al edificio de aulas (Ruta Nacional 259 Km 16.4) de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Delegada Zonal de la Sede Esquel de la UNPSJB, abogada María de las Nieves González confirmó el inicio de la campaña solidaria para colaborar con el trabajo que llevan adelante los bomberos, brigadistas y voluntarios en el combate contra el fuego. También se reciben donaciones para alimentar a las mascotas.

 


Los elementos necesarios son:

 


Agua
Gotas oftalmológicas
Platsul
Protector solar
Crema Hidratante
Vendas
Gasas
Barbijos
Botines
Gafas
Guantes
Antiparras
Plantillas

 


A partir del viernes 9 de enero, podés acercar tu colaboración al edificio de aulas (Ruta Nacional 259 Km 16.4) de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Desde ya, gracias por colaborar!

 

