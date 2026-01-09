El Ejército Argentino despliega logística y tecnología frente a los incendios forestales

En medio de la emergencia ígnea que afecta a la región, el Regimiento de Caballería de Exploración 3 (RC Expl 3) ha activado sus misiones subsidiarias para colaborar directamente en el combate de los incendios forestales. Bajo la coordinación del Mayor Gonzalo Dómine, Segundo Jefe de la unidad, la fuerza brinda un soporte logístico esencial en puntos estratégicos como Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces.

Soporte logístico y alimentación

La labor del personal militar se centra en garantizar el bienestar de quienes están en la primera línea de fuego. En la zona de El Hoyo, el regimiento ha desplegado especialistas para asegurar la alimentación de cientos de operarios. "Estamos auxiliando con un cocinero y un auxiliar de cocina en Puerto Patriada, en El Hoyo. Ahí están cocinando para aproximadamente 300 brigadistas forestales", detalló el Mayor Dómine.

Además, el apoyo se extiende a la planta educativa del sector, donde se confeccionan raciones diarias para otros 50 brigadistas, y se ha montado una infraestructura sanitaria de campaña. Según explicó el Segundo Jefe, cuentan con una carpa para atender, junto a voluntarios enfermeros, a los grupos de entre 50 y 100 combatientes que descienden diariamente del terreno.

El uso de drones

Una de las incorporaciones más críticas en este operativo es el uso de tecnología aérea para la detección temprana de riesgos. El regimiento ha desplegado un equipo de drones en la zona de Lago Verde, dentro del Parque Nacional Los Alerces, con un objetivo preventivo. "El equipo de drones básicamente realiza un monitoreo de los diferentes focos ígnios y con ello alerta a los brigadistas que están trabajando en la zona para poder retirarse a tiempo, antes que los alcancen las llamas", señaló el Mayor.

Compromiso con la comunidad

Dómine subrayó que, aunque la misión principal del Ejército es la defensa nacional, la institución se encuentra profundamente vinculada a la sociedad civil a través de sus tareas de apoyo en catástrofes. Ante la gravedad de la situación actual, los protocolos de respuesta se han agilizado para actuar con la mayor celeridad posible. "Dada la urgencia del caso, me están llamando directamente por teléfono celular y nosotros articulamos las respuestas con los medios que sean necesarios para acudir lo más rápido posible", afirmó el militar.

Finalmente, el Mayor reafirmó la voluntad de servicio de la unidad: "La predisposición del regimiento siempre está para auxiliar a nuestra querida comunidad. Estamos abiertos a cualquier pedido que esté a nuestro alcance".

E.B:W.