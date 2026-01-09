15°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 09 de Enero de 2026
09 de Enero de 2026
Los incendios ya afectan más de 3000 hectáreas en una región golpeada por la peor sequía en 20 años

El avance de las llamas sobre el Parque Nacional Los Alerces y la zona de El Hoyo preocupa a las autoridades debido a la velocidad de propagación y la vulnerabilidad del bosque.
La magnitud del desastre ambiental es uno de los puntos más críticos del reporte oficial. El gobernador Ignacio Torres contextualizó la dificultad del combate explicando que la provincia está atravesando la mayor sequía en 20 años, un factor que ha facilitado que el fuego se propague con una voracidad inusual. Con más de 3000 hectáreas afectadas entre los diversos focos, el daño al ecosistema de la cordillera es profundo, con llamas que en el día de ayer alcanzaban dimensiones de hasta 20 metros de altura cerca de las rutas.

 

A pesar de que el esfuerzo de los brigadistas ha logrado evitar que el fuego alcance cascos urbanos densamente poblados, la afectación del bosque nativo sigue siendo el principal saldo negativo. El mandatario remarcó que el incendio de Los Alerces sigue activo y que, aunque el fuego parezca aplacado por momentos, la carga de combustible vegetal seco es tan alta que cualquier cambio climático puede reactivar la peligrosidad de las llamas en cuestión de minutos.

 

 

 

 

