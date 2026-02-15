Trevelin vivió un cierre de Colonia de Vacaciones con pernocte y juegos en el Polideportivo

La Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Trevelin culminó con éxito las actividades de verano para los más chicos. Durante las jornadas del jueves 12 y viernes 13, las instalaciones del polideportivo municipal fueron el epicentro de una experiencia inolvidable que unió a los asistentes de las colonias CeDeM y Aquacolonia. Alrededor de 100 niños y niñas de entre 4 y 12 años disfrutaron de este cierre especial, donde compartieron una cena grupal y diversas actividades recreativas programadas por sus profesores y coordinadores.

La organización de la jornada se adaptó a las diferentes edades para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los participantes. Los niños de 4 a 7 años vivieron una tarde-noche extendida con juegos hasta la medianoche, mientras que el grupo de los más grandes, de 8 a 12 años, completó la experiencia con el pernocte en el polideportivo hasta la mañana del viernes. Esta instancia de convivencia permitió fortalecer los vínculos creados durante todo el mes de colonia en el Centro Deportivo Municipal y el Polideportivo.

Desde la Secretaría se destacó y agradeció el compromiso de todo el personal, incluyendo a los profesores y auxiliares que llevaron adelante el trabajo diario durante toda la temporada estival. Con el fin de las colonias, la mirada ya está puesta en el calendario deportivo anual, invitando a la comunidad a reencontrarse en el mes de marzo para el inicio de las actividades en las Escuelas y Talleres Deportivos Municipales.

E.B.W.