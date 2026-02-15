14°
Domingo 15 de Febrero de 2026
15 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Artesanas de Tecka venden sus tejidos en la estación Nahuelpán

Hacedoras textiles del programa "Tejiendo Futuro" comercializan sus piezas en el Viejo Expreso Patagónico, como parte de una iniciativa que busca fortalecer el mercado artesanal de Chubut.
Las artesanas textiles de la localidad de Tecka, integradas en el Registro Provincial de Artesanos, ya cuentan con un espacio de venta propio en la Casa de Artesanas de Nahuelpán. Esta boca de expendio, situada en la emblemática estación de "La Trochita", funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Cultura del Chubut y se encuentra en un proceso de refuncionalización para potenciar la comercialización de la producción local. A través del programa "Tejiendo Futuro", se busca que el trabajo de las hacedoras gane visibilidad en un punto de gran afluencia, permitiendo que las piezas lleguen a nuevos mercados.

 

El programa provincial tiene como eje central la profesionalización y el fortalecimiento de la producción textil en diversas localidades como Gastre, Gualjaina, Las Plumas, Facundo y Cushamen. La propuesta combina la organización comunitaria con asistencias técnicas presenciales y virtuales que apuntan a jerarquizar la calidad de los productos. De esta manera, se intenta generar un circuito comercial que proyecte las artesanías más allá de su territorio de origen, reconociendo a las tejedoras como actores fundamentales de la economía regional y de la identidad cultural del territorio.

 

Tras un recorrido que se extendió por diversos parajes y localidades de la provincia hasta septiembre de 2025, la iniciativa busca consolidar el protagonismo de las hilanderas. Las producciones que se ofrecen en la estación representan saberes transmitidos de generación en generación y procesos técnicos ligados profundamente al territorio chubutense. Al integrar estas piezas de alto valor simbólico en el circuito del Viejo Expreso Patagónico, se pone en valor el patrimonio cultural vivo de la región mientras se generan oportunidades genuinas de desarrollo para las comunidades locales.

 

 

 

 

E.B.W.

 

