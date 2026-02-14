Empieza la segunda jornada de la Expo Verano

Los festejos del 120° aniversario de Esquel comenzaron con la Expo Verano en el Gimnasio Municipal.

Hoy sábado 14 de febrero es la segunda jornada desde las 18 horas.

Artesanos, manualeros, diseñadores, productores, gastronomía y grandes shows en vivo con entrada libre y gratuita.

Hoy se presentan:

Jairo Hernández

Sirio Libanesa

La Nota

Andrea Díaz

Danza Pura

Los Quintana

Dúo Míguez - Cristiano

Fuego Lento

Para compartir en familia y a seguir festejando juntos un nuevo aniversario de nuestra ciudad.

SL