Empieza la segunda jornada de la Expo Verano

14 de Febrero de 2026
sociedad |
Los festejos del 120° aniversario de Esquel comenzaron con la Expo Verano en el Gimnasio Municipal.
Hoy sábado 14 de febrero es la segunda jornada desde las 18 horas.
Artesanos, manualeros, diseñadores, productores, gastronomía y grandes shows en vivo con entrada libre y gratuita.
Hoy se presentan:
Jairo Hernández
Sirio Libanesa
La Nota
Andrea Díaz
Danza Pura
Los Quintana
Dúo Míguez - Cristiano
Fuego Lento
Para compartir en familia y a seguir festejando juntos un nuevo aniversario de nuestra ciudad.
SL
