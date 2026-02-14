19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 14 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
14 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Empieza la segunda jornada de la Expo Verano

Enterate los artistas que se presentan hoy, junto a la feria que continúa todo el fin de semana largo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los festejos del 120° aniversario de Esquel comenzaron con la Expo Verano en el Gimnasio Municipal.

 

 

Hoy sábado 14 de febrero es la segunda jornada desde las 18 horas.

 

Artesanos, manualeros, diseñadores, productores, gastronomía y grandes shows en vivo con entrada libre y gratuita.

 

 

 Hoy se presentan:

 

Jairo Hernández

 

Sirio Libanesa

 

 La Nota

 

Andrea Díaz

 

 Danza Pura

 

 Los Quintana

 

 Dúo Míguez - Cristiano

 

Fuego Lento

 

 

Para compartir en familia y a seguir festejando juntos un nuevo aniversario de nuestra ciudad.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel celebra sus 120 años: comenzó la Expo Verano 2026 a puro ritmo y producción local
2
 Iris Ernestina Zarate QEPD
3
 La obra de Gigli vuelve al presente gracias al libro "Nieto de artista"
4
 Lala Gym jugará el Mundialito de Fútbol Infantil Femenino en General Roca
5
 Hoy vuelve el carnaval barrial a Esquel
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
5
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -