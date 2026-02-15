El Parque Nacional Los Alerces mantiene sus puertas abiertas y servicios activos frente al operativo de control

El Parque Nacional Los Alerces continúa recibiendo a los visitantes con una amplia oferta de servicios y actividades recreativas plenamente operativas. Actualmente, todos los servicios turísticos de la Zona Centro y la Zona Sur funcionan con normalidad, permitiendo a los turistas disfrutar de la navegación recreativa en el majestuoso Lago Futalaufquen. Para quienes buscan una experiencia más tranquila en contacto con el agua, los ríos Arrayanes y Rivadavia se encuentran habilitados para la navegación de embarcaciones sin motor, garantizando un entorno de serenidad y cuidado ambiental.

La infraestructura de alojamiento y esparcimiento en la Zona Norte también presenta un panorama alentador, con áreas de uso diurno abiertas en Punta Mattos, Playa El Francés y Portada Norte. Aquellos que deseen pernoctar en el área protegida disponen de opciones variadas como el Camping El Aura, Agreste Bahía Solís, Cabañas Pilmaiquen, Camping Tres Bahías, el sector organizado de Lago Rivadavia y Puerto Cañero. Además, las sendas de la Zona Centro se abren a primera hora, permitiendo recorridos hacia puntos emblemáticos como Cinco Saltos y el Cerro Dedal mediante un sencillo registro digital previo.

Para garantizar que esta convivencia entre el turismo y la protección del bosque sea exitosa, un equipo de 132 personas trabaja incansablemente en sectores remotos para suprimir puntos de calor y asegurar las líneas de defensa. Este operativo cuenta con el respaldo de medios aéreos que realizan traslados y descargas de agua específicas, manteniendo el fuego alejado de las áreas de uso público. La circulación vehicular sobre la Ruta 71 entre Portada Centro y Portada Norte fue habilitada recientemente, facilitando el tránsito de quienes desean recorrer los paisajes del parque.

Desde la intendencia se agradece el enorme apoyo de instituciones, prestadores turísticos y guías locales que colaboran diariamente para que el parque siga siendo un destino seguro y acogedor. Se recuerda a los visitantes que, para mantener este equilibrio positivo, la velocidad máxima en los caminos internos es de 40 kilómetros por hora y se debe dar prioridad a los vehículos de apoyo logístico. Informándose por canales oficiales, la comunidad puede seguir disfrutando de este Patrimonio Mundial con la tranquilidad de que se trabaja minuto a minuto en su preservación.

E.B.W.