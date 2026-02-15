¿Es posible competir en el fin del mundo? El desafío extremo del Antarctic 100

El proyecto Antarctic 100 redefine el concepto de deporte extremo al proponer una travesía que comenzará en Punta Arenas, Chile, desde donde los cincuenta atletas seleccionados volarán hacia la Isla Rey Jorge. Esta ubicación no ha sido elegida al azar, ya que representa uno de los puntos más remotos de la Tierra y servirá como base de operaciones para una experiencia que se extiende del 25 de febrero al 8 de marzo de 2027. Durante este periodo, los participantes no solo se enfrentarán a la carrera, sino que vivirán a bordo de un velero rodeados de glaciares milenarios y vientos polares, cumpliendo con un riguroso programa de adaptación al frío y sesiones de entrenamiento antes del gran día de la competencia.

La estructura técnica de la prueba desafía las convenciones del triatlón moderno al exigir el uso de bicicletas de montaña y equipo especial obligatorio para lidiar con las superficies de hielo y nieve. El segmento de natación consistirá en dos vueltas de quinientos metros en aguas gélidas, seguido de tramos de ciclismo y carrera a pie donde cada metro se convierte en una batalla contra la hipotermia y el agotamiento físico. La organización ha enfatizado que la participación está estrictamente limitada a triatletas de larga distancia con experiencia demostrable en climas adversos, quienes además deberán superar una exhaustiva revisión de clasificación y una autorización médica obligatoria debido al aislamiento total de la zona.

Más allá del cronómetro, el Antarctic 100 se presenta como un experimento científico en vivo que busca estudiar la resiliencia y la adaptación del cuerpo ante el estrés térmico extremo. Equipos de investigadores acompañarán la expedición para recolectar datos sobre cada latido y movimiento de los corredores, transformando la carrera en un estudio sobre el potencial humano en condiciones polares. Al finalizar la prueba, el programa incluye jornadas de exploración de la vida silvestre y visitas a estaciones históricas, permitiendo que los atletas regresen con una fortaleza física y mental que solo el continente blanco es capaz de forjar en quienes se atreven a desafiar sus límites.

E.B.W.