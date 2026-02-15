Tradición y orgullo: Sarmiento celebró la 51° edición del Festival de Doma y Folklore

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó de la 51° edición del Festival Interprovincial de Doma y Folklore de Sarmiento, una de las festividades más tradicionales de la región. Durante el encuentro, que reunió a trescientos jinetes y una multitud de visitantes, se destacó el valor de estas celebraciones como punto de encuentro para las familias y la preservación de las costumbres pioneras.

Un hito para el festival

El intendente local, Sebastián Balochi, resaltó que por primera vez se realizó una jineteada nocturna, gracias a las nuevas luminarias instaladas en el predio del Club Deportivo Sarmiento. Este avance, fruto del trabajo conjunto entre el club, el sector privado y el Gobierno Provincial, marca un antes y un después en la infraestructura del evento.

Proyección nacional

En el marco de la fiesta, se confirmó que se elevará el pedido formal para que Sarmiento recupere su lugar como sede de las instancias clasificatorias para el Festival Nacional de Jesús María. Por su parte, el presidente del club, Jorge Mario Muñoz, expresó su orgullo por la organización del evento en un contexto económico desafiante, agradeciendo el apoyo de la comunidad que hizo posible mantener viva esta parte fundamental de la historia local.

E.B.W.