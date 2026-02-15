Laniakea 3D: Innovación y diseño que dan vida a las ideas en la región

El mundo de la tecnología y el diseño encuentra un exponente destacado en Fabricio Narvay, el alma detrás de Laniakea 3D. Este emprendimiento, que dio sus primeros pasos entre 2017 y 2018, ha evolucionado a la par de las posibilidades técnicas, permitiendo hoy ofrecer piezas complejas en cuatro colores que antes eran impensadas. En su stand ubicado en la Expo Esquel 2026, la propuesta captó la atención de los visitantes con una oferta que combina el arte de la decoración con la utilidad práctica, exhibiendo desde réplicas de la Noche Estrellada hasta los icónicos relojes de Dalí y productos con identidad regional de Esquel.

La versatilidad es el sello distintivo de este proyecto, donde las sagas cinematográficas como Harry Potter, Star Wars y El Señor de los Anillos se transforman en llaveros y objetos de colección muy buscados por el público. Sin embargo, el alcance de Laniakea 3D va más allá de lo ornamental. Fabricio destaca la importancia de los pedidos personalizados, que incluyen desde emotivas litofanías que revelan fotografías al trasluz hasta la fabricación de repuestos críticos para máquinas hogareñas que ya no se consiguen en el mercado, logrando así recuperar objetos que de otro modo serían descartados.

Con una trayectoria consolidada, el emprendedor recuerda hitos como sus famosas lámparas de luna y los juegos de mate con diseño de combis clásicas que llegaron a distintos puntos del país. A pesar de los límites físicos de las impresoras, el proceso creativo no tiene fronteras, ya que mediante el ensamblaje de partes y el diseño propio o modificado, cualquier proyecto puede presupuestarse y hacerse realidad. Quienes deseen conocer más sobre estas creaciones pueden encontrar a Fabricio y su catálogo de soluciones tecnológicas tanto en Instagram como en Facebook bajo el nombre de su marca.