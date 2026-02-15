14°
sociedad
Por Redacción Red43

Sierra Colorada vive hoy el gran cierre de la Fiesta de la Tortilla al Rescoldo

Tras un sábado con mucha convocatoria, la fiesta continúa este domingo con un concurso gastronómico, carreras cuadreras y música en vivo para honrar las tradiciones y la cultura del lugar.
Por Redacción Red43

El aroma a brasas y la calidez del encuentro cultural y tradicional marcan la jornada de este domingo en Sierra Colorada. Luego del un día inaugural que superó las expectativas por su gran convocatoria, la Fiesta de la Tortilla al Rescoldo continúa celebrando esta tradición culinaria. Vecinos de la zona y turistas que se acercaron al paraje comparten el entusiasmo por el regreso de una festividad que, tras algunos años de ausencia, volvió a demostrar la vigencia de las costumbres camperas y el valor del trabajo comunitario.

 

El predio, que luce renovado gracias al esfuerzo de la comisión organizadora y la colaboración de diversas áreas locales, se convirtió este fin de semana en el escenario ideal para el reencuentro. Durante el sábado, las destrezas hípicas y las peñas folclóricas prepararon el terreno para lo que se vive en estas horas. Los organizadores destacaron la importancia de mantener vivas estas raíces, subrayando que el éxito del evento es el resultado de un compromiso colectivo por poner en valor la identidad de cada paraje y sus habitantes.

 

La actividad para este domingo promete mantener el fervor tradicionalista con la esperada competencia de la tortilla al rescoldo, donde la técnica y el sabor ancestral son los grandes protagonistas frente al fuego. Además, las carreras cuadreras aportan el color típico del campo, mientras que el grupo Juventud Campera será el encargado de ponerle el broche de oro musical a la tarde. Es una oportunidad única para quienes deseen disfrutar de una jornada al aire libre, rodeados de historia viva y la hospitalidad característica de la comunidad de Sierra Colorada.

 

 

 

 

