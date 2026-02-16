13°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 16 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad rammaTrelew
16 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Ramma: del corazón de Chubut al escenario mayor junto a Bad Bunny en River

Ramiro Valentín Domínguez, el joven de Trelew conocido como Ramma, fue seleccionado personalmente por el "Conejo Malo" para abrir sus tres conciertos históricos en el Estadio Monumental este febrero.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La música argentina suma un nuevo hito con el ascenso de Ramma, el artista chubutense que logró captar la atención de Bad Bunny para sus presentaciones en Buenos Aires. Ramiro Valentín Domínguez comenzó su formación en piano y canto en su Trelew natal, un camino que lo llevó a definirse hoy como un músico de alma rockera volcado al trap. Su llegada al escenario de River Plate representa no solo un logro individual tras años de estudio y mudanzas, sino también la consolidación de la escena urbana que emerge desde el sur del país hacia el resto del mundo.

 

 

Durante la primera de sus tres noches en Núñez, el joven demostró por qué fue el elegido para calentar los motores de una multitud que lo recibió con entusiasmo. Con una propuesta que equilibra la potencia del género urbano y la sensibilidad de sus raíces musicales, Ramma dejó en claro que su presencia en el Monumental es el inicio de una etapa de proyección internacional. Esta oportunidad, validada por el máximo referente del género a nivel global, lo posiciona como una de las figuras más relevantes de la nueva generación de artistas argentinos.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Choque entre moto y automóvil: Una mujer fue trasladada al hospital
2
 Expo Esquel: hoy domingo continúan los festejos por los 120 años
3
 El arte de calar historias: la pasión de Tres Hojitas en cada moneda
4
 El visón americano: la silenciosa amenaza que pone en jaque la biodiversidad de la Patagonia
5
 Alerta por el uso indebido de dispositivos láser contra aeronaves en Comodoro Rivadavia
1
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
2
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
3
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
4
 Nieve de verano en el Cerro 21
5
 QEPD: Santos Burgos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -