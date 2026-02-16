Ramma: del corazón de Chubut al escenario mayor junto a Bad Bunny en River

La música argentina suma un nuevo hito con el ascenso de Ramma, el artista chubutense que logró captar la atención de Bad Bunny para sus presentaciones en Buenos Aires. Ramiro Valentín Domínguez comenzó su formación en piano y canto en su Trelew natal, un camino que lo llevó a definirse hoy como un músico de alma rockera volcado al trap. Su llegada al escenario de River Plate representa no solo un logro individual tras años de estudio y mudanzas, sino también la consolidación de la escena urbana que emerge desde el sur del país hacia el resto del mundo.

Durante la primera de sus tres noches en Núñez, el joven demostró por qué fue el elegido para calentar los motores de una multitud que lo recibió con entusiasmo. Con una propuesta que equilibra la potencia del género urbano y la sensibilidad de sus raíces musicales, Ramma dejó en claro que su presencia en el Monumental es el inicio de una etapa de proyección internacional. Esta oportunidad, validada por el máximo referente del género a nivel global, lo posiciona como una de las figuras más relevantes de la nueva generación de artistas argentinos.

E.B.W.